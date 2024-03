Avvio dei voli di linea presso l’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi | incontro al Next

Il nuovo sistema di abilitazione per i docenti è quasi pronto. Il Ministero dell'Università darà presto il via libera al decreto con la ripartizione dei 48.000 posti disponibili per i corsi di 60 ... (orizzontescuola)

docenti.it ha ufficialmente avviato i percorsi abilitanti da 30 CFU previsti dal DPCM 4 agosto 2023, rivolti ESCLUSIVAMENTE ai docenti già in possesso di abilitazione per altro grado di istruzione o ... (orizzontescuola)