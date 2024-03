Aviaria contagia pinguini in Antartide

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 1.37 Il virus dell'influenzaè stato rilevato per la prima volta neie nei cormorani in, ha annunciato l'Istituto per la Biodiversità degli ecosistemi antartici e subantartici del Cile. I casi rilevati sono nove, emersi da un'indagine in tredici siti di riproduzione nella penisola antartica e sulla costa occidentale del continente bianco. Nel 2023, l'influenzaha ucciso circa 1.300di Humboldt circa il 10% della popolazione di questi uccelli in Cile, secondo il governo