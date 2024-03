Auto in sosta in fiamme nella notte | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino, sono intervenuti ad Avella in via Largo san Romano, per un incendio di un’vettura in. La squadra intervenuta ha spento e messo in sicurezza il veicolo e non si sono registrati ulteriori danni. Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Baiano che hanno effettuato i rilievi di loro competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.