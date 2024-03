Auto in fiamme nella notte in Viale Unicef

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoPaurain, dove alcuni residenti sono stati risvegliati dalla puzza di fumo causata dall’incendio divampato in un parcheggio e che ha interessato un’. La vettura in questione, di proprie proprietà della moglie di un noto professionista di Taranto, è stata letteralmente divorata dallee ridotta un rottame. Lehanno anche danneggiato dellevicine. Sul posto Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile insieme ai vigili del fuoco per stabilire la natura dell’incendio.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.