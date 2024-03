Auto contro tir | impatto terribile | lei muore | il compagno arrestato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 13 marzo 2024)tir,a dir poco: per lei non c’è stato nulla da fare, mentre ilè statoPochi giorni fa, precisamente nella notte tra l’11 ed il 12 marzo, si è verificato unincidente stradale in quel di Rieti. All’interno di un’una coppia di fidanzati. Ala guida un uomo di 35 anni che è andato a scontrarsi con un tir. L’è stato terrificante. Per la ragazza, una giovane di 27 anni, non c’è stato nulla da fare. L’uomo, invece, è riuscito a salvarsi anche se ha rimediato diverse ferite. Non è finita qui visto che, nel corso delle indagini, sono state scoperte delle importanti novità. Incidente stradale (Ansa Foto) Cityrumors.itSecondo quanto riportato da alcune fonti e media locali ...