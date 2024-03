Auriemma attacca De Laurentiis | “Non ha azzeccata una quest’anno col Napoli”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il giornalista Raffaelecritica aspramente il presidente De, principale responsabile secondo lui del fallimento stagionale del. Il giorno dopo l’eliminazione deldalla Champions League contro il Barcellona, il noto giornalista Raffaelenon le manda a dire e punta il dito contro il principale artefice, a suo dire, del disastro stagionale azzurro: il presidente Aurelio Desu Twitter: “Denon hauna” Attraverso un post su Twitter,sposta l’attenzione dalle polemiche arbitrali e dalle prestazioni dei calciatori per additare le responsabilità della proprietà: “Fate bene a prendervela con l’arbitro, Garcia, Mazzarri, Osimhen e ...

Specchia: "Questo Barça è alla portata! Ma il Napoli a volte attacca senza criterio": In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore: “Questo Barcellona è alla portata del Napoli, anche se resta una squadra di altissimo livello.tuttonapoli

Godin: “Penso che in Spagna abbiano sottovalutato l’Inter, per la qualificazione è 50 e 50”: Il difensore uruguaiano Diego Godin ha detto la sua sulla forza difensiva dei nerazzurri ma non solo. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Diego Godin che ha analizzato quello che potrà succedere a ...calcioblog

Napoli Auriemma: «Ecco chi saranno tecnico e DS»: Le parole di Raffaele Auriemma sul futuro allenatore e direttore sportivo del Napoli: «Ci sono due nomi in pole position» Intervenuto nel corso del programma “Si gonfia la rete” su Radio CRC, Raffaele ...calcionews24