(Di mercoledì 13 marzo 2024) Hemil Mangukiya ha lasciato la sua casa nel Gujarat, in India, per recarsi inlo scorso dicembre con l?intenzione di cambiare vita, ma è finito per morire su un campo di battaglia...

Hemil Mangukiya ha lasciato la sua casa nel Gujarat, in India, per recarsi in Russia lo scorso dicembre con l?intenzione di cambiare vita, ma è finito per morire su un campo di battaglia... (ilmessaggero)

Attirati da un annuncio di lavoro in Russia e mandati al fronte: così indiani e nepalesi si ritrovano in guerra: Hemil Mangukiya ha lasciato la sua casa nel Gujarat, in India, per recarsi in Russia lo scorso dicembre con l’intenzione di cambiare vita, ma è finito per morire su un campo di ...ilmessaggero

Attirati da un annuncio di lavoro in Russia e mandati a combattere in Ucraina. «Così siamo stati ingannati»: Hemil Mangukiya ha lasciato la sua casa nel Gujarat, in India, per recarsi in Russia lo scorso dicembre con l’intenzione di cambiare vita, ma è finito per morire su un campo di ...ilmessaggero

Che ci fa Chris Hemsworth in sella ad un chopper con motore radiale: L'interprete di Thor affida ai social un assaggio del selvaggio mondo di "Furiosa" il prossimo capitolo della saga di Mad Max. C'è chi noterà il suo look apocalittico, noi invece siamo rapiti dal suo ...moto