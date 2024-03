Attenzione | se non presenti domanda perdi il Bonus perché non è automatico

Leggi tutta la notizia su ilovetrading

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Uno deipiù sfruttati dalle famiglie italiane dal primo marzo ha aperto alle nuove domande. Parliamo delAsilo Nido e Supporto Domiciliare. Ilè destinato a famiglie con figli che frequentano l’asilo nido. Nonostante ormai esiste l’Assegno Unico e Universale sui figli a carico, questa agevolazione per chi ha figli che frequentano l’asilo nido è rimasta attiva. Ma nonostante molte famiglie siano in continuità di fruizione, ilnon è. Gli interessati sono chiamati ad un nuovo adempimento, oltre a quello che completano ogni mese. Ilasilo nido, guida agli importi e ai requisiti Hai un figlio che dallo scorso settembre frequenta l’asilo nido? Oppure hai un figlio che necessita di Supporto Domiciliare come lo scorso anno? Allora puoi continuare a ...