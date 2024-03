Atrani | lavori di messa in sicurezza del fronte mare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiApprovato dalla giunta comunale diil preliminare per la realizzazione delle opere marine a difesa del centro abitato, dopo la firma della convenzione con la Regione Campania per la gestione finanziaria del progetto. Il Comune, diventato soggetto attuatore nel 2017 subentrando all’Arcadis, ha richiesto ed ottenuto l’utilizzo delle economie degli altri interventi emergenziali del 2010 (quelli conclusi relativi ai Piani stralcio dell’OPCM 3914/2011 per l’importo di 309.458,22 euro), che si sono aggiunte ai 3,2 milioni già previsti. Il potenziamento della scogliera frangiflutti a difesa del borgo, dunque, si farà. Partendo dunque dai circa 3,5 milioni già finanziati. “In attesa di passare al progetto definitivo” spiega il vicesindaco Michele Siravo “attendiamo sviluppi positivi circa l’utilizzo sia dei fondi di precedenti finanziamenti ...