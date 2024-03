ATP Indian Wells | Lehecka l’ostacolo di Sinner ai quarti Alcaraz-Zverev | sfida infinita

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Janniksi scrolla da dosso lo spauracchio Shelton con autorità ed è aidi finale del Masters1000 di. Obiettivo minimo raggiunto, o quasi, per il ragazzo di Sesto Pusteria, che sta puntando la semifinale che prevederebbe il duello generazionale con Carlos. Ma prima c’è un altro avversario da affrontare. E la cabala in questo caso sorride al numero 3 del ranking mondiale. Sarà difatti Jiri, numero 32 del seeding, che si staglierà di fronte a: il ceco ha strapazzato Stefanos Tsitsipas (che spreca così l’opportunità di rientrare in top 10) con il punteggio di 6-2 6-4 e dà seguito al suo momento dopo aver battuto Andrey Rublev al terzo turno. Tra di loro c’è un precedente, che però non viene conteggiato: erano gli ottavi di ...

