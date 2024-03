ATP Indian Wells | Bolelli e Vavassori schiacciano anche Lammons Withrow | la semifinale è realtà!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Simonee Andreasono infermabili. I due azzurri sono indel Masters 1000 dibattendo la coppia americana composta da Nathaniele Jacksoncon il netto punteggio di 7-6(4) 6-1 e affronteranno nel penultimo atto Granollers e Zeballos, teste di serie numero 5 del tabellone. Le condizioni non velocissime di gioco non valorizzano il servizio e di conseguenza ci sono ben quattro break nel primo set: due voltevanno avanti sul 2-1 e poi sul 4-2, ma non riescono a consolidare il vantaggio. La coppia italiana ha altre tre chance per andare a servire per il set sul 4-4, ma non riesce a sfruttarle. Si arriva così al tiebreak, conche fa un buco ...