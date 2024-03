Atp di Indian Wells | gigante Sinner | l’Azzurro batte Shelton e vola ai quarti

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Los Angeles, 13 marzo 2024 – Jannikaidi finale dell’Atp Masters 1000 di, numero 3 del mondo e del tabellone, negli ottavi di finalelo statunitense Ben, testa di serie numero 16, per 7-6 (7-4), 6-1 in 1h39?. L’altoatesino affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 32 del seeding, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 11, per 6-2, 6-4 in 1h17?. La partita Il match è stato equilibrato solo nel primo parziale, che si è risolto al tie-break. Il secondo set, invece, non ha avuto sostanzialmente storia.ha ottenuto la seconda vittoria in 3 confronti diretti concentrando il 17esimo successo consecutivo, il 35esimo negli ultimi 37 match tra 2023 e ...

Who Is Elise Mertens’ Tennis Playing Boyfriend All You Need To Know About the 30-YO Hearthrob in Her Box: However, it is not just her incredible performances at the ongoing Indian Wells tournament that have put her in ... This Belgian WTA star’s tennis player boyfriend is an ATP pro from Belgium named ...msn

Classifica ATP live, Sinner 2° e Alcaraz insegue: la distanza aggiornata: Ecco la graduatoria del tennis maschile in tempo reale dopo le sfide della notte a Indian Wells: in vetta, nonostante l'eliminazione dal torneo californiano, c'è sempre Djokovic ma l'azzurro (che graz ...tuttosport

Sinner batte Shelton in 2 set (7-6, 6-1) e vola ai quarti di finale di Indian Wells. Affronterà il ceco Lehecka: Ancora una vittoria per Jannik Sinner. L'italiano, numero 3 al mondo, ha liquidato in due set l'americano Ben Shelton, numero 16, qualificandosi per i quarti di finale del torneo Atp 1000 ...ilmattino