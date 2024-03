Atp Challenger 175 Phoenix 2024 | ritorno con vittoria per Berrettini | rimontato Gaston

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Unvincente per Matteo, che alla prima partita dopo sei mesi di stop supera il round d’esordio nel ricco ATP175 di. Nel torneo che vinse nell’anno 2019, il tennista romano – entrato in tabellone grazie a una wild card -ha avuto bisogno di un set per togliersi un po’ di ruggine prima di imporsi con il punteggio di 3-6 6-3 6-1 sul francese Hugo(n°85 del ranking mondiale) in 1h e 42? di gioco. Dal quarto gioco del primo set, Matteo ha concesso solo una palla break all’avversario, perdendo solo quattro punti sulla prima di servizio in totale tra secondo e terzo set. 10 aces per l’azzurro, che al secondo turno attende il vincente del match tra Cazaux e Walton. “Sono innanzitutto felice di essere tornato a giocare, erano passati tanti mesi dall’ultimo match. Qui ...