Atletico Viareggio in testa alla classifica | decisivo il trionfo 5-1 sulla Dinamo Florentia

Serie C1. Il Versilia si conferma in testa liquidando, nel testa- coda , 11-2 il Gf Rione. Cinquina per Tintori, doppiette per De Angeli e Cattani e singoli per Bandinelli e Tintori. Poi arriva il ... (sport.quotidiano)

Giovanili provinciali, il quadro completo: sorpasso Real Academy sul Ghiviborgo negli allievi: Tante le gare rinviate per il maltempo. Nei giovanissimi B Academy Porcari in vetta con nove gol al Porta a Lucca ...luccaindiretta

Calcio a cinque, Versilia a valanga blinda il primo posto in C1. Ok il Tau Futsal: In C2 la Futsal Lucchese perde la vetta nel giorno di riposo. Tre squadre sempre appaiate in vetta in C femminile ...luccaindiretta

Seconda, l’Atletico ribalta il Montalbano Cecina e vola in testa al Girone E: Il signor Suciu di Viareggio non può far altro che indicare il dischetto. Dagli undici metri si presenta Marzico col suo mancino: il tiro rasoterra incrociato non è molto angolato, tuttavia basta ed ...pistoiasport