Atletico Madrid-Inter | Simeone ha scelto l’attacco! Probabile formazione – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024)andrà in scena questa sera alle 21., secondo quanto riferito da Sky Sport, recupera un big e lo schiera subito in attacco– L’è pronto per gli ottavi di ritorno contro l’, per il match che vale i quarti di Champions League, recupera Griezmann e lo lancia subito titolare al fianco di Morata. A centrocampo agiranno Llorente, Koke e De Paul. In difesa, senza Gimenez, pronti Witsel, Savic ed Hermoso. Sulle corsie il tecnico argentino si affida a Molina a destra e Samuel Lino a sinistra. Di seguito ladell’secondo Sky Sport:...