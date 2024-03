Atletico Madrid-Inter ottavi Champions League | 13-03-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Gli spagnoli ritrovano Griezmann

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Un’ottimanell’andata contro l’ed è il motivo per il quale l’1-0 di San Siro può essere letto come un ottimo risultato ma anche con un pizzico di rimpianto in vista del ritorno al Cvitas Metropolitano. Anche Inzaghi ha sottolineato che la rete di Arnautovic poteva essere irrobustita almeno da un’altra marcatura e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Napoli, manca ancora la mentalità europea che invece ha l'Inter: La due giorni delle italiane in Spagna è iniziata con un passo falso. Ora, però, anche i nerazzurri devono fare attenzione: per loro sarà un vero e proprio esame di maturità contro un avversario come ...gazzetta

Come vedere in streaming gratis e in TV Atletico Madrid - Inter: Atletico Madrid - Inter è il ritorno degli ottavi di Champions League 2023 - 2024: ecco come seguire la partita in TV e in streaming gratis ...tecnologia.libero

Inter ai quarti di Champions se… tutte le combinazioni: Stasera l`Inter al Wanda Metropolitano ha due risultati su tre per qualificarsi ai quarti di Champions League. A Madrid i nerazzurri affrontano l`Atletico dell`ex.calciomercato