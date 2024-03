Atletico Madrid Inter | orario | dove vederla e probabili formazioni

(Di mercoledì 13 marzo 2024), al Wanda Metropolitano il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League: le ultime diAl Wanda Metropolitano il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League tra. Le squadre arrivano all’appuntamento dopo la vittoria dei nerazzurri all’andata con la rete di Arnautovic. I colchoneros non sono nel miglior momento della stagione, come testimonia la sconfitta contro il Cadice nel fine settimana. Dall’altra parta invece i nerazzurri viaggiano sull’onda dell’entusiasmo, con 13 vittorie consecutive dall’inizio del 2024. In ogni caso per i partenopei sarà un match decisivo anche in ottica mondiale per club. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle ...

Rinnovo Lautaro, BLITZ a Madrid con l’agente: ecco la richiesta: Nella giornata più importante, nella quale l’Inter si gioca il passaggio ai quarti di finale contro l’Atletico, a Madrid andrà in scena l’incontro più importante. Marotta e Ausilio, approfittando del ...passioneinter

Champions, ottavi: Borussia Dortmund-Psv Eindhoven valida per il return match dove vederla in Tv e in streaming: Non solo Atletico Madrid-Inter ma a quasi 1700 chilometri un altro match in contemporanea sarà valido per il ritorno degli ottavi di Champions League: Borussia Dortmund-Psv Eindhoven dove vederla in ...tag24

PRIMA PAGINA - "Bravissimo!", in Spagna solo elogi (in italiano) per un Barcellona "enorme": Nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi spagnoli, grande spazio riservato all'Atletico Madrid. Questa sera, i Colchoneros sono impegnati nel match contro l'Inter valido per il ritorno de ...tuttonapoli