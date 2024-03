Atletico Madrid-Inter | le formazioni ufficiali | Griezmann con Morata | ci sono De Vrij e Dumfries

Atletico Madrid-Inter in campo tra poco per la partita di ritorno degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League, partendo dall’1-0 di Milano. Fischio d’inizio alle ore 21:00 a Madrid presso lo ... (inter-news)

La gara in casa dei Colchoneros e mette in palio l'accesso ai quarti di finale. All'andata successo dei nerazzurri per 1-0: La gara si giocherà alle ore 21 al Metropolitano e mette in palio l'accesso ai quarti di Champions. All'andata successo dei nerazzurri per 1-0 ...gazzetta

Lautaro-Inter, incontro per il rinnovo di contratto: c’è l’accordo di base: L’Inter è a Madrid per la partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Ateltico ma questa trasferta è stata utile anche per incontrare l’agente dell’argentino ...corriere

Atletico Madrid Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League: Atletico Madrid Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Uefa Champions League 2023 2024 in programma oggi ...tpi