Atletico Madrid-Inter in diretta LIVE | le formazioni di Simeone e Inzaghi e dove vederla in TV e streaming

(Di mercoledì 13 marzo 2024), ritorno degli ottavi di Champions League. In palio la qualificazione per i quarti di finale. All'andata è finita 1-0 per i nerazzurri, gol di Arnautovic.

La gara in casa dei Colchoneros e mette in palio l'accesso ai quarti di finale. All'andata successo dei nerazzurri per 1-0: La gara si giocherà alle ore 21 al Metropolitano e mette in palio l'accesso ai quarti di Champions. All'andata successo dei nerazzurri per 1-0 ...gazzetta

Atletico Madrid, Simeone ha scelto dove schierare Llorente. L’Inter sa cosa fare: Il jolly spagnolo anche nella gara di andata ha dimostrato tutta la sua duttilità, giocando in 3 posizioni differenti ...fcinter1908

Atletico Madrid, Cerezo: "Io penso che andremo ai quarti. E tutti lo devono pensare": Prima dell'inizio del rituale pranzo tra le dirigenze di Atletico Madrid e Inter, Enrique Cerezo, presidente del club iberico, parla davanti ai cronisti presenti fuori dal ristorante a poche ...fcinternews