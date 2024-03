Atletico Madrid-Inter | i convocati di Simeone | non c’è un titolare dell’andata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024), arrivano idel ‘Cholo’ Diego. Regolarmente convocato Antoine Griezmann, mentre niente da fare per un difensore.arriva.ha stilato la lista dei giocatoriper la partita di questa sera, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Salta la partita Gimenez, che all’andata era scesoa San Siro. Nuestro Atleti. pic.twitter.com/G3n7Bz7OkH — Atlético de(@Atleti) March 13, 2024 Regolarmente presente Griezmann.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...