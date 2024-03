Atletico Madrid-Inter | c’è Dumfries Probabile formazione – CdS

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Simone Inzaghi perde Marko Arnautovic e Carlos Augusto, ma ritrova i suoi big per. Denzelfavorito su un altro sulla fascia destra, laper il Corriere dello Sport.– L’ha due risultati su tre passare ai quarti di finale di Champions League contro l’. Al Civitas Metropolitano il pronostico è in favore di Simone Inzaghi, che ha recuperato i suoi big: Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram e Francesco Acerbi. Quest’ultimo però potrebbe non partire titolare, in quanto il tecnico piacentino è rimasto impressionato dallo stato di forma di Stefan de Vrij. Al fianco dell’olandese ovviamente ci saranno Benjamin Pavard, lasciato a riposo a Bologna, e ...

Un’ottima Inter nell’andata contro l’ Atletico Madrid ed è il motivo per il quale l’1-0 di San Siro può essere letto come un ottimo risultato ma anche con un pizzico di rimpianto in vista del ritorno ... (infobetting)

Champions, ottavi: Borussia Dortmund-Psv Eindhoven valida per il return match dove vederla in Tv e in streaming: Non solo Atletico Madrid-Inter ma a quasi 1700 chilometri un altro match in contemporanea sarà valido per il ritorno degli ottavi di Champions League: Borussia Dortmund-Psv Eindhoven dove vederla in ...tag24

Napoli, manca ancora la mentalità europea che invece ha l'Inter: La due giorni delle italiane in Spagna è iniziata con un passo falso. Ora, però, anche i nerazzurri devono fare attenzione: per loro sarà un vero e proprio esame di maturità contro un avversario come ...gazzetta

Come vedere in streaming gratis e in TV Atletico Madrid - Inter: Atletico Madrid - Inter è il ritorno degli ottavi di Champions League 2023 - 2024: ecco come seguire la partita in TV e in streaming gratis ...tecnologia.libero