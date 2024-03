Atletico Madrid-Inter 2-1 | Thuram sbaglia Poi la beffa | ora supplementari

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Termina con il punteggio di 2-1, sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 1-1. SECONDO TEMPO – Proprio come nella prima frazione di gioco, ritmi altissimi in questo secondo tempo, specialmente per quanto riguarda l’che prova di tutto per recuperare il risultato. Regge molto bene la difesa dell’, che annulla i tentativi di assalto dei Colchoneros e addirittura crea due gigantesche occasioni che non riesce però a sfruttare. La prima in ripartenza, con Lautaro Martinez che liberain posizione favorevolissima, ma la sua conclusione finisce incredibilmente sopra la traversa. La seconda, sempre nata da Lautaro Martinez, che ...