Atletico Madrid-Inter 1-1 LIVE | Dimarco si fa saltare da Llorente | Sommer para su Griezmann

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? Mkhitaryan destro a giro che finisce fuori. 52? Si preparano i primi cambi per l’Inter. 50? Spinge a pieno organico l’ Atletico Madrid. 48? Doppio ... (oasport)

Atletico Madrid-Inter ad alto rischio, oltre 1.200 gli agenti di polizia schierati per la sicurezza: La grande affluenza di questa sera al Civitas Metropolitano, con l'arrivo di 3.500 tifosi interisti e il malcontento degli iberici per i problemi avuti nella gara d'andata fanno sì che la sfida di ...fcinternews

Moviola Atletico Madrid-Inter: l’episodio chiave del match: L’episodio chiave della moviola del match tra Atletico Madrid e Inter, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2023/2024. Dirige la sfida l’arbitro Marciniak.calcionews24

Atletico Madrid-Inter, c'è un tabù da far cadere che resiste dal 2004: L'Inter vola in casa dell'Atletico Madrid per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l'obiettivo di qualificarsi ai quarti. Basterebbe un pareggio, ma nel caso in cui dovesse ...fcinternews