Atletica Nella “Festa del cross“ di Cassino Il Parco Alpi Apuane è campione d’Italia Il sogno diventa realtà

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Primo posto assoluto per la squadra del-Team Ecoverde Cetilar chedel“, corsa sui prati di, nel frosinate, valida per il campionato italiano di campestre, con 19 punti è salita sul gradino più alto del podio, precedendo gli avversari di sempre, i parmigiani dell’Casone Noceto che hanno chiuso con 27 punti, mentre al terzo posto è arrivata laValle Brembana con 39 punti. "Ildella corsa campestre e finalmente il presidente Graziano Poli è riuscito nell’impresa di cucire sulle sue divise lo scudetto tricolore. Un desiderio lungo 21 anni" scrive la ...

A Leiria (Portogallo) si è aperto il fine settimana riservato alla Coppa Europa di lanci. Sabato caratterizzato da pioggia e vento, con anche ritardi nello svolgimento delle varie gare in programma. ... (oasport)

Sara Fantini ha concluso al terzo posto la gara di lancio del martello valida per la Coppa Europa di lanci. L’azzurra ha spedito l’attrezzo a 70.58 metri in quel di Leiria (Portogallo), migliora ndo ... (oasport)

Doppio quinto posto per l’ Italia nella Coppa Europa di lanci, andata in scena a Leiria (Portogallo) tra pioggia, vento e freddo nel corso del fine settimana. La Nazionale maschile ha totalizzato ... (oasport)

"Corri il 5000", vittoria per Castelli e Pardini: Nella prima batteria sono scesi in pista i primi 24 atleti ... decisa solo allo sprint finale vinto dalla livornese Laura Pardini dell’Atletica Amaranto sulla giovane emergente fondista garfagnina ...lanazione

Maratona di Roma, dai Fori ai Ponte Milvio ecco il percorso: 19mila in gara. Orari e chiusure: Sarà la maratona dei record quella che domenica mattina colorerà le strade di Roma. Non tanto il record cronometrico, che di questo nulla si può dire in anticipo tranne ...ilmessaggero

Viterbo, Matilde Casini e Riccardo Cianchelli convocati con la rappresentativa regionale Fidal: Matilde Casini e Riccardo Cianchelli (Finass Assicurazioni Atletica Viterbo) nuovamente convocati nel Club Lazio. Scattano le nuove convocazioni per i raduni regionali del Club Lazio che raccoglie i..ilmessaggero