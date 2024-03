Atletica | Meslek rilancia | “Obiettivo finale a Parigi 2024 | poi dal 2025 cambio specialità”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ossamaha firmato il record italiano dei 1500 metri indoor durante l’inverno, correndo in 3:35.63. L’azzurro è stato ospite di Sprint2u, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, e si è soffermato sulla sua assenza ai Mondiali Indoor: “All’inizio della stagione, con il mio tecnico, abbiamo pensato di non fare i Mondiali Indoor. Agli Europei di Cross ho avuto dei problemi di salute, ho perso 3-4 settimane di allenamenti e poi sono andato in raduno. Ho fatto un buon lavoro di test, abbiamo deciso di fare tre gare in sei giorni a livello indoor e sono andate bene, ma era già stato deciso di non andare ai Mondiali Indoor“. Il 27enne ha poi proseguito: “La cosa bella di questo record italiano è che siamo tutti molti amici, è una cosa bellissima dell’italiana di adesso e stiamo andando tutti molto forte. Ho iniziato a correre un po’ tardi, ...

I 1500 non hanno pace in questo periodo. Due giorni fa infatti è arrivato il quarto record italiano sulla distanza in appena undici giorni e soprattutto con un protagonista ancora diverso, ovvero ... (metropolitanmagazine)

Atletica, Pietro Arese 7° nei 1500. Josh Kerr vince i Mondiali nella bolgia di Glasgow, Barega si inchina: Pietro Arese ha concluso al settimo posto sui 3000 metri ai Mondiali Indoor di Atletica leggera. L'azzurro ha tagliato il traguardo con il tempo di 7:46.46, rientrando tra i finalisti (titolo riservat ...oasport

Mondiali Indoor di Atletica, La Torre: “L’Italia si misurerà con il mondo: dimostriamo che siamo”: Glasgow – Mancano poche ore al via dei Mondiali Indoor di Atletica Leggera a Glasgow ... Stagione lunga, lunghissima, si diceva (oggi -100 agli Europei di Roma): “Meslek, per esempio, ha scelto di non ...ilfaroonline

La Torre: “Glasgow per misurarci con il mondo”: La parola più ripetuta è stata “record” (21 in 11 specialità) nell’inverno caldo dell’Atletica azzurra ... si diceva (oggi -100 agli Europei di Roma): “Meslek, per esempio, ha scelto di non ...fidal