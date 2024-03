Atletica | l’ambizione di Arese | “Voglio l’oro agli Europei di Roma 2024 E proverò a battere il record sui 1500”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pietronon si pone limiti e sogna in grande in vista di un’estate estremamente importante trae Olimpiadi. L’azzurro mette nel mirino proprio la rassegna continentale in programma adal 7 al 12 giugno: “vincere il titolo deimetri. Se per un torinese come me è stato speciale vincere un titolo continentale a pochi chilometri da casa, a Venaria per glidi cross del 2022, immagino che sarà doppiamente magico gareggiare nella Città Eterna“. Il classe 1999 è inoltre ottimista visti gli ottimi risultati di inizio stagione, su tutti ilitaliano indoor dei 3000 metri che resisteva da 27 anni: “Sicuramente iniziare la stagione con tanti primati è stato incredibile, sia per me che tutti gli altri ragazzi della Nazionale. ...