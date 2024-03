Atletica | 35 azzurri convocati per il raduno di Roma | al lavoro le staffette 4×100 e 4×400

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) E’ in programma da lunedì 18 a sabato 23 marzo unpresso lo stadio Paolo Rosi diper le, chiamate a preparare al meglio i prossimi appuntamenti stagionali. Sono ben 35 gli atletiagli ordini del responsabile di settore Filippo Di Mulo, tra cui gli ori olimpici di Tokyo Patta, Desalu, Tortu e i medagliati dei recenti Mondiali indoor di Budapest Simonelli e Dosso. Glisaranno impegnati il 4-5 maggio alle Bahamas, in occasione delle World Relays di Nassau che mettono in palio i pass per Parigi 2024. Già qualificati invece i quartetti per gli Europei diin quanto Italia paese ospitante. Di seguito l’elenco completo deiuomini – Chituru Ali (Fiamme ...