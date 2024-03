(Di mercoledì 13 marzo 2024) “Loè una squadra di valore che punta a vincere in campionato, dobbiamo puntare sul fatto che per una squadra come la...

Alla vigilia di Atalanta-Sporting Lisbona parlerà Gian Piero Gasperini in conferenza stampa : ecco la diretta LIVE in tempo reale per seguire le sue parole. Il tecnico della Dea presenterà i temi ... (sportface)

Atalanta, Gasperini: 'Abbiamo una motivazione più dello Sporting, con la Juve ci può servire in Coppa Italia...': `Lo Sporting è una squadra di valore che punta a vincere in campionato, dobbiamo puntare sul fatto che per una squadra come la nostra rappresenta un grande traguardo.calciomercato

Gasperini pre Atalanta Sporting: «Noi vogliamo vincere domani»: Ecco le parole a Sky Sport dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini prima della sfida contro lo Sporting Lisbona Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha voluto ...calcionews24

Giorgio Gori (Pd) a Telenord: "Gasperini una fortuna per Bergamo, ha fatto capire alla città di poter avere dimensione europea": Il mister è piemontese, scia in Val d'Aosta, ha allenato il Genoa e ha casa in Liguria e ora lavora in Lombardia: tocca tutte le regioni dell'eurocollegio ...telenord