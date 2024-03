astro4her compie due anni | tra entusiasmo | voglia di fare e prospettive future

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) - Oltre 50 associate, più di 400 follower sui social media, 2 eventi che hanno visto la partecipazione di istituzioni, politica, aziende, enti di formazione. Il tavolo di lavoro per la #genderequity si riunisce all'Enada Primavera e traccia le nuove linee-guida per le prossime sfide, con l'obiettivo di promuovere la parità di genere dentro e fuori il Settore del gioco pubblico, combattere le disuguaglianze e valorizzare le diversità, accelerando il cambiamento culturale all'insegna del “Invest in Women, Accelerate Progress” la call to action delle Nazioni Unite per la giornata internazionale della donna 2024. Rimini, 13 marzo 2024 – A distanza di duedalla sua creazionefa un primo bilancio e lancia le sue nuove sfide. Lo fa da Enada, importante vetrina del Gioco Pubblico, grazie a un momento di confronto interno organizzato ...