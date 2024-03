Assunto da un mese | Giuseppe muore a 26 anni in fabbrica Rabbia e disperazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 13 marzo 2024)Borrelli, 26, nelle ultime foto sorrideva sempre. Era statoda unnell’azienda Laminazione Sottile a San Marco Evangelista. Lo stesso luogo, in provincia di Caserta, dove ieri sera ha perso la vita. Il giovane risiedeva a Volla e secondo quanto emerso dai primi accertamenti effettuati dai poliziotti del commissariato di Maddaloni e dal personale dell’Asl di Caserta, la sua avventura lavorativa era cominciata a inizio febbraio.Leggi anche: Guida turistica uccisa da un fulmine in Perù, feriti sei francesi L’incidente inIeri sera, 12 marzo, l’incidente è avvenuto poco dopo le 19, quandoera da solo e nel tentativo di guidare un macchinario nel quale è poi stato trovato senza vita da un collega. La morte sembra sia sopraggiunta in seguito ...