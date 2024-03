Assenze e sfortuna | l’Urania batte tutto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) ’’Less is more’’ il modo di dire americano calza a pennello con quello che sta succedendo in casa Urania Milano nelle ultime settimane. Non scelte radicali, una bella dose dicon l’infortunio del play e del pivot titolare, ma come per magia il gruppo si è compattato nelle difficoltà e dopo una lunga serie di sconfitte con la formazione titolare è riuscita a vincere due partite consecutive, esattamente come succedeva nella prima positiva parte di stagione in cui, paradossalmente, la squadra era sempre stata in emergenza con gli infortuni. L’ultima, prestigiosa, in trasferta dopo un supplementare a Verona. Senza Amato e Beverly, in terra veneta si sono imposti da grandi protagonisti Matteo Montano e Ion Luposor. La guardia ha segnato 29 punti con 5 triple, il lungo italo-moldavo ha giocato la partita perfetta con 6/7 da 2 e 3/5 da 3 colpendo da ogni dove. ...