Assange, per la seconda volta Milano nega la cittadinanza onoraria. M5s: “Scandaloso”: Anche questa volta il Consiglio comunale di Milano ha negato la cittadinanza onoraria a Julian Assange. Nella seduta di lunedì – mentre fuori da palazzo Marino si teneva un presidio di cittadini e ass ...ilfattoquotidiano

Bias della cosiddetta AI può essere usato per condizionare le scelte: Verifichiamo una risposta di Gemini di Google, azienda USA, sulle prove di un piano del governo USA (e della CIA) per uccidere Julian Assange. La AI di una azienda USA dice semplicemente che non ha ...osservatoriosullalegalita

Impiccagione ed ergastolo: in Pakistan nuove condanne contro i “blasfemi”: In non pochi casi, singoli cittadini se ne servono per vendette private o per antipatie nei confronti di altre persone. Le sentenze della scorsa settimana segnalano un aumento della “caccia online al ...lepersoneeladignita.corriere