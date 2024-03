(Di mercoledì 13 marzo 2024) Arezzo, 13 marzo 2024 – La Presidente del Gruppo consiliare Movimento 5Toscana Irene Galletti presenterà un'alla Giunta Regionale per avere chiarimenti riguardo al progetto didi 12 km dibianca in alto. L'iniziativa punta a far si che laprenda in considerazione il documento tecnico di opposizione al progetto presentato da diverse associazioni e esperti del settore e mette in luce le criticità e le incompatibilità di questo intervento con le indicazioni regionali in materia di tutela ambientale e paesaggistica. “In qualità di consigliera regionale - afferma la Presidente M5S - è mio dovere assicurare che le decisioni prese dalla Giunta Toscana siano attentamente valutate e documentate e tengano conto delle esigenze e delle ...

I casentinesi scendono in campo contro l’asfaltatura della strada che dal rifugio di Secchieta porta in Pratomagno. La strada del crinale : dodici chilometri di sterrato che in un progetto della ... (lanazione)

Montalto , 24 febbraio 2024 – Con la chiusura del cantiere sono terminati in questi giorni i lavori di asfaltatura in Strada delle Murelle a Montalto Marina . L’opera ha visto il rifacimento di circa ... (ilfaroonline)

Asfaltatura strada del crinale in Pratomagno. Interrogazione dei 5 Stelle in Regione: Si chiede che la Regione prenda in considerazione il documento tecnico di opposizione al progetto presentato da diverse associazioni e esperti del settore.msn

Un nuovo tratto di pista ciclabile a Savigliano: Savigliano si arricchisce di un nuovo tratto di pista ciclabile. Stanno infatti per terminare i lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale su via degli Ospedali. L'opera ha lo scopo di rendere ...cuneodice

Collina-Albiano: firme per asfaltare la strada: Petizione a Prato per l'Asfaltatura di una strada critica tra La Collina e Albiano, per garantire mobilità e sicurezza durante emergenze. A ieri erano già 524 le firme in calce ad una petizione ...lanazione