Ascolti tv | i dati del 12 marzo 2024

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Bene la Champions League Nella serata di ieri, martedì 12, su Rai Uno la commedia Al Posto Tuo ottiene 2.334.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale5 l’incontro di Champions League Barcellona-Napoli porta a casa 4.749.000 spettatori pari al 22.4% (pre e post nel complesso: 3.432.000 – 16.3%, nel dettaglio primo tempo: 4.794.000 – 21.2%, 4.704.000 – 23.7%). Su Rai2 la quarta puntata di Dalla Strada al Palco si ferma a 1.110.000 spettatori pari al 6.8% (presentazione a 681.000 e il 3%). Su Italia1, dopo una presentazione a 1.400.000 e il 6.2%, Le Iene coinvolge 1.557.000 spettatori pari all’11.1% (Cosa vi siete persi: 590.000 – 14.1%). Su Rai3 Petrolio registra 575.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 804.000 spettatori con il 5.5% di share. L'articolo proviene da 361 ...

Gli Ascolti tv di ieri , martedì 12 marzo 2024, hanno registrato per Al Posto Tuo su Rai1 2.334.000 spettatori, 11.9% di share. Su Canale 5 Champions League Barcellona-Napoli è stata vista da ... (tvpertutti)

Gli Ascolti tv del 12 marzo, i dati auditel di ieri: Barcellona-Napoli, Al posto tuo e Le Iene: Gli Ascolti tv e gli spettatori di ieri, martedì 12 marzo. La partita di Champions League in chiaro su Canale 5 totalizza quasi 4,8 milioni di telespettatori (share del 22,4%), seguita dal film Al pos ...corriere

Pomeriggio 5 e la strana ossessione di Myrta Merlino per i Ferragnez: A Pomeriggio 5 si parla quasi in modo ossessivo dei Ferragnez senza che ce ne sia motivo: gli Ascolti restano bassi e Myrta Merlino non cambia linea ...ultimenotizieflash

Intel e la vendita delle CPU mobile a HUAWEI. AMD grida all'ingiustizia: Reuters racconta di come Intel sia riuscita a ottenere e difendere con successo in questi anni la propria licenza di vendita delle CPU mobile alla cinese HUAWEI. AMD, invece, non è riuscita a fare alt ...hwupgrade