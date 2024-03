Ascoli | Carrera | “C’è da pedalare | faremo di tutto per mantenere la B”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’ha affidato a mister Massimoil compito di restare aggrappata alla Serie B e centrare la salvezza nella serie cadetta. “Ho accettato questa sfida di nove battaglie per vincere la guerra – ha dichiarato il mister durante la presentazione al Picchio Village– Sono nove finali e dovremo cercare di rimontare le squadre che ci sono davanti e vedendo la squadra l’altra sera contro la Sampdoria mi sembra che abbia tutte le qualità fisiche e morali per centrare questo obiettivo. Si vede che è una squadra che ha spirito agonista. Sono fiducioso di questo e quindi noi siamo a disposizione della squadra per cercare qualsiasi soluzione che ci permetta dila categoria”.ha inoltre rivelato come è nato il contatto con la società bianconera: “Ieri (martedì, ndr) -ha detto l’allenatore- mi ha chiamato ...