Arte ferita | arte salvata Le visite guidate Ecco il calendario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) In occasione della bella mostra "" a cura delle direttrici dei Musei diocesani e del Cdse, Veronica Bartoletti e Alessia Cni, al Museo dell’Opera del Duomo sono state organizzatee conferenze. La prima visita è in programma questa domenica alle 15: un’opportunità di saperne di più della distruzione e della messa in sicurezza delle chiese e del patrimonio artistico pratese durante la seconda guerra mondiale. Le altre,, sempre di domenica e con inizio alle ore 15 saranno il 14 aprile, 12 maggio e 25 luglio. Il costo è di 15 euro, nel prezzo è incluso il biglietto del museo. Sono state organizzate anche quattroai luoghi colpiti dai bombardamenti ...