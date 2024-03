Arsenal-Porto | insulti vergognosi | Conceicao furioso con Arteta | la ricostruzione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Gara molto sentita quella tra. I Gunners in svantaggio dopo la gara dell’andata giocata ingallo, hanno rimesso subito in equilibrio il punteggio con la rete di Trossard, ma non sono riusciti a segnare il gol vittoria. Il, squadra pragmatica e ‘sportivamente cattiva’, ha fatto di tutto per limitare il gioco corale degli inglesi e la gara è proseguita, a oltranza, prima ai supplementari e poi ai calci di rigore che hanno premiato l’e polemiche Nel post gara la tensione è stata evidente anche fra i due allenatori. Sergio, tecnico del, ha accusato Mikel, collega dell’, di aver insultato la sua ...