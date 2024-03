Arriva l' albergo diffuso di Massimo Bottura e Lara Gilmore Nuovo ristorante e nuove camere per Casa Maria Luigia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dopo il raddoppio dell'offerta ristorativa con la nascita del Gatto Verde all'interno di, la guest house dicontinua la sua crescita, stavolta non degli spazi destinati alla ristorazione ma di quelli per la ricezione. CML diventa infatti un. Al momento, spiegano dal team di Francescana Family, è ancora troppo presto per dare delle date, dipenderà da come procederanno i lavori. Quel che è certo, però, è che il Consiglio comunale di Modena giovedì 7 marzo ha dato il via libera al progetto, approvando la delibera sullo lo schema di convenzione della durata di 5 anni. Lo annuncia – come si legge sul sito del Comune di Modena – l'assessora all'Urbanistica AnnaVandelli presentando «un ...