Arresti in Lombardia per pedopornografia abusi sessuali su neonati e bambini costretti a spogliarsi in video

AGI - La Polizia di Stato ha eseguito 21 perquisizioni nelle province di Como, Lodi, Monza Brianza, Milano, Pavia e Varese, consentendo l'arresto di 4 persone in flagranza di reato per detenzione di ... (agi)

