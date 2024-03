Arrestati tre parcheggiatori abusivi a Pozzuoli | minacce ed estorsioni al titolare del garage

Il mezzo era stato sottratto al dipendente di un'attività casearia che si era fermato per scaricare latticini L'articolo Marigliano , rubano furgone carico di mozzarelle : arrestati tre malviventi ... (teleclubitalia)

L'Aquila - Un' Operazione di contrasto al terrorismo è stata condotta dalla Polizia di Stato al L'Aquila , culminando nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di ... (abruzzo24ore.tv)

Strage Altavilla, trovate tazzine accanto ai resti di Antonella. La figlia aveva detto: “Sono maledette”: il muratore che la notte dell’11 febbraio scorso chiamò i Carabinieri e confessò di aver ucciso tre dei suoi familiari. Oggetti come delle tazzine di ceramica che le persone arrestate dopo la strage ...fanpage

San Nicola la Strada (CE) – Spaccio in largo Rotonda. Tre pusher Arrestati dai Carabinieri: Continuano in maniera serrata i servizi antidroga da parte dei Carabinieri della Compagnia di Caserta nei pressi della villetta comunale di...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews i ...teleradio-news

Ucciso per vendetta la vigilia di Natale in un parcheggio, tra i sei Arrestati c’è l’ex datore di lavoro: Brescia, gli inquirenti hanno risolto il giallo del delitto di Ranjit Singh, il 51enne indiano massacrato in due minuti a colpi di lama e sfregiato, forse con un piede di porco ...ilgiorno