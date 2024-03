Arrestate 4 persone per l’omicidio di Enore Saccò | avevano dato fuoco alla sua casa dopo averlo ucciso

(Di mercoledì 13 marzo 2024)era stato trovato senza vita nella suaandata alo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, 4lo avrebberoper questioni economiche e poi avrebbero incendiato la sua abitazione per nascondere le prove.

Roma , 13 marzo 2024- Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile, nel corso di mirati servizi, dedicati al contrasto del fenomeno dei furti in appartamento , hanno tratto in arresto tre ... (ilfaroonline)

Pedopornografia , arrestate cinque persone. Abusi sessuali aggravati anche su bambini in tenera età e su neonati Con l’operazione “Ontario3”, i poliziotti del Centro operativo per la sicurezza ... (361magazine)

Abusi su minori e pedopornografia online, 5 arresti in Lombardia: Roma, 13 mar. (askanews) - Cinque arresti e numerose perquisizioni nelle province di Como, Lodi, Monza Brianza, Milano, Pavia e Varese: 4 persone Arrestate in flagranza di reato per detenzione di ...libero

Ucciso nel pavese un mese fa, 4 arresti: Il corpo di Enore Saccò, 75 anni, era stato trovato carbonizzato nell'incendio della sua villetta a Bressana Bottarone. L'omicidio, secondo la Procura, per ragioni economiche ...rainews

Cozzo: allaccio abusivo alla rete elettrica per coltivare cannabis in un cascinale, Arrestate due persone. Le immagini: L’immobile e la piantagione sono stati sottoposti a sequestro. G.A. e G.D. sono stati arrestati perché ritenuti responsabili in concorso dei reati di produzione e detenzione illeciti di sostanza ...vigevano24