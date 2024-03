Arluno | Agnese Bettini non ce l’ha fatta | l’ultimo saluto all’anziana investita in via Adua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024)(Milano), 13 marzo 2024 - È morta in ospedale a Legnano, la 91enne di, travolta lunedì pomeriggio in viada un autoarticolato. La pensionata era uscita dal centro commerciale Famila con le borse della spesa quando è statada un mezzo pesante nel tardo pomeriggio di lunedì 11 marzo. Il tir era da poco ripartito dopo una sosta in banchina in via Castiglioni. L'incidente le aveva causato un trauma ad un arto inferiore ed uno al volto e la donna dopo essere stata stabilizzata sul posto era stata trasferita in gravi condizioni all'ospedale di Legnano. Dopo ore di agonia non ce l'hae ieri è morta al nosocomio legnanese. I funerali della donna sono stati fissati per la giornata di domani, giovedì 14 marzo, alle 14.30 nella ...