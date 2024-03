Arena Bonfanti | al lavoro per recuperarlo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Prosegue la settimana didel Pisa verso la sfida contro il Como. Nella giornata di oggi, i nerazzurri svolgeranno la propria seduta di allenamento sul prato dell’Garibaldi, dove torneranno venerdì, prima di partire verso la Lombardia. Lo staff di Aquilani è alper tentare di recuperare Nicholas. L’obiettivo per la partita del "Sinigaglia" è quella di riavere tra i convocati il numero nove, reduce dall’infortunio di Cittadella (a pochi minuti dall’ingresso in campo) che lo ha costretto al forfait contro la Ternana. Difficile, quindi, quasi impossibile – a oggi – immaginare la sua presenza nell’undici titolare. Le logiche nella gestione degli infortunati, così come per quanto riguarda Torregrossa, saranno figlie anche di valutazioni considerando l’imminente sosta per le nazionali. ...

