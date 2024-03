Area sosta ex Ape | da lunedì inizia la demolizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Cominciano i lavori didel parcheggio dell’ex Ape sul viale Piaggio di Pontedera. Con un’ordinanza il Comune annuncia che per il periodo dal 18 marzo al 9 aprile ci sarà l’istituzione del divieto die di transito con rimozione coatta, su tutta l’del parcheggio su viale Piaggio denominato Ex Magazzino Ape e l’istituzione del divieto die di fermata ambo i lati sul viale dal civico 112 al 126, tratto prospiciente il parcheggio. Inoltre ci sarà l’istituzione del restringimento di carreggiata stradale su viale Piaggio sulla corsia direzione ovest-est (Scolmatore) e l’istituzione del senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico, su viale Piaggio, al fine di consentire la manovra di carico e scarico dei mezzi in cantiere. Un intervento che si è reso necessario dopo la relazione ...