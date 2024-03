Aragones | ' elezioni anticipate in Catalogna il 12 maggio'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "Come presidente dellaassumo la responsabilità dello stop alla legge di bilancio e ho deciso di convocareper il prossimo 12". Così il presidente catalano Pereha annunciato in conferenza stampa la fine della legislatura e la convocazione didopo la bocciatura della legge di bilancio in parlamento.