Approvato il Media Freedom Act FdI-Ecr | si poteva fare di più per la libertà d’informazione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’Europarlamento hain via definitiva ilAct, la legge europea per ladei, pensata per proteggere i giornalisti e idell’Ue da ingerenze politiche o economiche. Il nuovo regolamento,con 464 sì, 92 voti contrari e 65 astenuti, obbligherà gli Stati membri a proteggere l’indipendenza deie vieterà qualsiasi forma di ingerenza nelle decisioni editoriali. La nuova legge europea prevede inoltre forti limitazioni all’impiego degli spyware, che rimarrà però consentito soltanto caso per caso e previa autorizzazione di un’autorità giudiziaria nell’ambito di indagini su reati gravi. “Con il voto di oggi del Parlamento Europeo sull’accordo provvisorio su...