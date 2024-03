Approvato il ’bilancio di genere’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Uno strumento di monitoraggio realizzato grazie alla collaborazione della Città Metropolitana e dell’Università di Firenze, nell’ottica di una maggiore trasparenza riguardo all’impiego dei fondi del Comune a beneficio delle cittadine e dei cittadini residenti. E’ quel che promette di essere il "bilancio di genere",di recente e per la prima volta dalla giunta guidata dal sindaco Alessio Falorni (nella foto in alto). Un documento che illustra fra le altre cose le iniziative e gli impegni del Comune del Castelfiorentino in merito al contrasto della disuguaglianza di genere. Attraverso il bilancio di genere pubblicato un paio di giorni fa sul sito dell’ente, amministratori e amministratrici di enti pubblici, dipendenti, cittadini e cittadine di Castello hanno la possibilità di valutare la suddivisione delle risorse pubbliche e la loro differente ricaduta sulla ...