Apple | consente agli utenti Ue di scaricare app direttamente dal sito web

(Di mercoledì 13 marzo 2024) San Jose, 13 mar. (Adnkronos/Dpa) - A seguito delle pressioni delle Autorità di regolamentazione dell'Ue,ha annunciato che gliiPhone nell'Unione Europea potranno orale appdai siti Web degli sviluppatori, invece di dover passare attraverso l'App Store. L'operazione appena annunciata, nota anche come sideloading, è conforme allo storico Digital Markets Act o Dma dell'Ue, introdotto per regolamentare i giganti della tecnologia e fornire condizioni di parità per i rivali più piccoli. "La distribuzione di appda unWeb richiede responsabilità e supervisione dell'esperienza dell'utente, inclusa la capacità di gestire app e fornire assistenza clienti e rimborsi", ha affermatoin una pagina di supporto. ...