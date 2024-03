Apple blocca le firme di iOS 17 3 1 da oggi niente più Downgrade a versioni precedenti

(Di mercoledì 13 marzo 2024)ledi iOS 17.3.1 dapiùledi iOS 17.3.1, questo firmware danon sarà più ripristinabile da iTunes e quindipiù, soprattutto per tutti coloro che hanno installato iOS 17.4 L’ ultimo aggiornamento iOS da tabella, in questo momento L'articolo proviene da TUTTO HACKINTOSH CYDIA & JAILBREAK

Apple blocca le firme di iOS 17.3 da oggi niente più Downgrade a versioni precedenti . Apple blocca le firme di iOS 17.3 , questo firmware da oggi non sarà più ripristinabile da iTunes e quindi ... (tuttohackintoshcydiajailbreak)

Stop a Project Titan: i duemila membri del team di sviluppo della vettura autonoma di Cupertino saranno spostati alla divisione Intelligenza atificiale o licenziati. Tuttavia questo non significa ... (repubblica)

Apple ha esercitato il suo diritto di rescindere il contratto con Epic Games cancellando l’account sviluppatore che Epic avrebbe usato per portare Fortnite e i suoi giochi in Europa tramite uno ... (dday)

Apple Watch: ci vorranno anni per riavere la misurazione dell’ossigeno: Mesi fa si è abbattuta una brutta tegola su Apple, che a causa di un contenzioso legale con Masimo si è vista costretta a bloccare la misurazione dell’ossigeno su Apple Watch. Modelli quali Apple Watc ...gizchina

Bandai gioca la Briscola e Fortnite stringe i denti contro Apple | #GamersDigest #10: In sostanza, Apple ha bloccato Epic perché le due aziende si stanno antipatiche e continuano a lanciarsi frecciatine a vicenda. Il problema risiede nel fatto che Apple possa bloccare a suo piacimento ...player

DMA in vigore: Le misure prese da Apple per la conformità: Scopri le strategie di Apple per il DMA e i loro impatti sull'ecosistema, sviluppatori e utenti. Un passo avanti, ma c'è ancora da fare.melamorsicata