Antonino Becciu e il vescovo Corrado Melis indagati per riciclaggio e peculato

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La Procura di Sassari ha chiuso l'indagine sul presunto utilizzo di fondi della Chiesa per uso privato da parte di- fratello del cardinale Angelo, come responsabile della cooperativa sociale Spes- ildi Ozieri, e altre sette persone. Secondo l'accusa gliavrebbero fatto confluire fondi dell' 8 per mille destinati alla Diocesi di Ozieri nei conti correnti della cooperativa Spes. Gli atti della Procura parlano di oltre 2 milioni di euro arrivati alla coooperativa Spes fra gennaio 2013 e febbraio 2023. Tra i reati contestati,

